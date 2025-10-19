La Saint Simon Conférence sur le thème « La mer vit » Saint-Briac-sur-Mer

La Saint Simon Conférence sur le thème « La mer vit » Saint-Briac-sur-Mer dimanche 19 octobre 2025.

Centre-ville Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-19 15:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Dimanche 19 octobre à 15h La Vigie

Conférence sur le thème « La mer vit » donnée par Éric FEUNTEN, professeur en écologie marine.

La Mer Vit !

Deux Saint Simon sur le thème de la mer valent mieux qu’une !

En 2024, sous l’intitulé « La mer bouge », nous avons abordé, avec Pascal GALICHON, la mer dans sa dimension physique, ses mouvements, leurs causes et certaines de leurs conséquences.

En 2025, c’est au cœur du monde marin que la 33ème édition de la Saint Simon nous invite à plonger « La mer vit ».

Célébrée cette année au niveau national sur le thème La mer en commun.

Ce nouveau sujet sera introduit le 19 octobre par une conférence assurée par Éric FEUNTEUN, professeur en écologie marine auprès du Muséum National d’Histoire Naturelle, ancien directeur du CRESCO et actuel président du conseil scientifique du Parc Naturel Régional Rance Émeraude, où il abordera les caractéristiques du milieu marin, avec des échanges sur les actions pour favoriser la sauvegarde de notre environnement marin. .

