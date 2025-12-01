La Saint Sylvestre à la Cholotte

44 La censé Saint-Dié Les Rouges-Eaux Vosges

Tarif : – – EUR

100

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Notre but est de partager et de faire partager la joie d’être ensemble !

Orchestre et Menu Vosgien de Prestige.

Place au spectacle avec Whisky Mandarine…

Whisky Mandarine est composé de musiciens professionnels tous amis de longue date, leur devise, le partage pour des moments uniques de complicité, d’échanges spontanés dans une ambiance de convivialité toujours très chaleureuse.

Un rendez-vous avec le public à ne pas manquer !

…et à notre Menu Vosgien de Prestige, vins compris. Détail disponible sur notre site internet.

Il est vivement conseillé de réserver.Tout public

100 .

44 La censé Saint-Dié Les Rouges-Eaux 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 56 93 auberge@lacholotte.com

English :

Our aim is to share the joy of being together!

Orchestra and Prestige Vosgien Menu.

Put on a show with Whisky Mandarine…

Whisky Mandarine is a group of professional musicians, all of whom have been friends for many years. Their motto is sharing, for unique moments of complicity and spontaneous exchanges in a warm, friendly atmosphere.

A rendezvous with the public not to be missed!

…and our Menu Vosgien de Prestige, including wine. Details available on our website.

Reservations are strongly recommended.

L’événement La Saint Sylvestre à la Cholotte Les Rouges-Eaux a été mis à jour le 2025-12-01 par OT SAINT DIE DES VOSGES