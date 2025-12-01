La saint Sylvestre au château de Freycinet chemin de la cadouillère Saulce-sur-Rhône
La saint Sylvestre au château de Freycinet chemin de la cadouillère Saulce-sur-Rhône mercredi 31 décembre 2025.
La saint Sylvestre au château de Freycinet
chemin de la cadouillère La Table de Rose Château de Freycinet Saulce-sur-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Saint-Sylvestre à La Table de Rose Château de Freycinet
La dernière nuit de l’année se vivra en cercle intime — seulement 40 convives — sous les voûtes du château.
.
chemin de la cadouillère La Table de Rose Château de Freycinet Saulce-sur-Rhône 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 51 54 65
English :
New Year’s Eve at La Table de Rose ? Château de Freycinet
The last night of the year will be spent in an intimate circle just 40 guests under the vaulted ceiling of the château.
German :
Silvester in La Table de Rose? Schloss Freycinet
Die letzte Nacht des Jahres wird im engsten Kreis nur 40 Gäste unter den Gewölben des Schlosses verbracht.
Italiano :
Capodanno a La Table de Rose? Castello di Freycinet
L’ultima notte dell’anno sarà trascorsa in un ambiente intimo solo 40 ospiti sotto il soffitto a volta del castello.
Espanol :
Nochevieja en La Table de Rose ? Castillo de Freycinet
La última noche del año se pasará en un círculo íntimo -sólo 40 invitados- bajo el techo abovedado del château.
L’événement La saint Sylvestre au château de Freycinet Saulce-sur-Rhône a été mis à jour le 2025-10-31 par Montélimar Tourisme Agglomération