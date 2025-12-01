La saint Sylvestre au château de Freycinet chemin de la cadouillère Saulce-sur-Rhône

La saint Sylvestre au château de Freycinet

chemin de la cadouillère La Table de Rose Château de Freycinet Saulce-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Saint-Sylvestre à La Table de Rose Château de Freycinet

La dernière nuit de l’année se vivra en cercle intime — seulement 40 convives — sous les voûtes du château.

.

chemin de la cadouillère La Table de Rose Château de Freycinet Saulce-sur-Rhône 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 51 54 65

English :

New Year’s Eve at La Table de Rose ? Château de Freycinet

The last night of the year will be spent in an intimate circle just 40 guests under the vaulted ceiling of the château.

German :

Silvester in La Table de Rose? Schloss Freycinet

Die letzte Nacht des Jahres wird im engsten Kreis nur 40 Gäste unter den Gewölben des Schlosses verbracht.

Italiano :

Capodanno a La Table de Rose? Castello di Freycinet

L’ultima notte dell’anno sarà trascorsa in un ambiente intimo solo 40 ospiti sotto il soffitto a volta del castello.

Espanol :

Nochevieja en La Table de Rose ? Castillo de Freycinet

La última noche del año se pasará en un círculo íntimo -sólo 40 invitados- bajo el techo abovedado del château.

L’événement La saint Sylvestre au château de Freycinet Saulce-sur-Rhône a été mis à jour le 2025-10-31 par Montélimar Tourisme Agglomération