La Saint Valentin 2026 avec le Champagne Méteyer Trélou-sur-Marne

Célèbrez l’amour, avec un confort détente en duo

Et si cette Saint-Valentin était différente ?

Le 14 février, on vous invite à vivre une parenthèse hors du temps,

dans un lieu unique et relaxant,

pour célébrer l’amour… de soi, des autres, de l’instant présent.

Un moment de douceur, de rires et de lâcher-prise,

à partager sans modération

Pour sublimer cette expérience, profitez de prestations exclusives

Expérience d’un BAIN NORDIQUE… avec une coupe du Champagne-meteyer

Massage bien-être

Maquillage

Coiffure

Photo portrait d’art pour immortaliser l’instant

Surprise florale pleine d’émotion

Gourmandises sucrées

Et si cette date ne vous convient pas, pensez dès maintenant à réserver les autres rendez-vous de l’année.

Lieu d’exception unique et relaxant

Gite Univers Champagne à trelou

https://www.facebook.com/share/1F27CMQHEo/?mibextid=wwXIfr .

39 Rue de l’Europe Trélou-sur-Marne 02850 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 70 26 20

English :

Celebrate love with relaxing comfort for two

