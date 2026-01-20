La Saint Valentin 2026 avec le Champagne Méteyer Trélou-sur-Marne
samedi 14 février 2026.
La Saint Valentin 2026 avec le Champagne Méteyer
39 Rue de l’Europe Trélou-sur-Marne Aisne
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14 17:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Célèbrez l’amour, avec un confort détente en duo
Et si cette Saint-Valentin était différente ?
Le 14 février, on vous invite à vivre une parenthèse hors du temps,
dans un lieu unique et relaxant,
pour célébrer l’amour… de soi, des autres, de l’instant présent.
Un moment de douceur, de rires et de lâcher-prise,
à partager sans modération
Pour sublimer cette expérience, profitez de prestations exclusives
Expérience d’un BAIN NORDIQUE… avec une coupe du Champagne-meteyer
Massage bien-être
Maquillage
Coiffure
Photo portrait d’art pour immortaliser l’instant
Surprise florale pleine d’émotion
Gourmandises sucrées
Et si cette date ne vous convient pas, pensez dès maintenant à réserver les autres rendez-vous de l’année.
Lieu d’exception unique et relaxant
Gite Univers Champagne à trelou
https://www.facebook.com/share/1F27CMQHEo/?mibextid=wwXIfr .
39 Rue de l’Europe Trélou-sur-Marne 02850 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 70 26 20
English :
Celebrate love with relaxing comfort for two
