La Saint-Valentin à Emporter Zone artisanale du Bourguet Vabres-l’Abbaye

La Saint-Valentin à Emporter

Zone artisanale du Bourguet 505 B Chemins des Cerisiers Vabres-l’Abbaye Aveyron

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

L’amour s’invite chez vous… Le dîner parfait pour la Saint-Valentin est à emporter.

Comme chaque année, notre proposition pour votre repas du 14 Février, en dînatoire, à emporter, 1 pièce de chaque par personne.

Nous vous proposons des Verrines, des Blinis, des Bouchées de crêpes , des minis-croq, des minis-burger et sans oublier les desserts !!

Pensez à réserver vos repas à emporter !

EN SUPPLÉMENT, 1 bouteille de cidre rosé 10€ 25 .

Zone artisanale du Bourguet 505 B Chemins des Cerisiers Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 24 41 linstantgourmand12@yahoo.com

English :

Love invites itself to your home? The perfect Valentine’s Day dinner to go.

