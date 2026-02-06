La Saint-Valentin à Emporter Zone artisanale du Bourguet Vabres-l’Abbaye
La Saint-Valentin à Emporter Zone artisanale du Bourguet Vabres-l’Abbaye samedi 14 février 2026.
La Saint-Valentin à Emporter
Zone artisanale du Bourguet 505 B Chemins des Cerisiers Vabres-l’Abbaye Aveyron
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
prix par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
L’amour s’invite chez vous… Le dîner parfait pour la Saint-Valentin est à emporter.
Comme chaque année, notre proposition pour votre repas du 14 Février, en dînatoire, à emporter, 1 pièce de chaque par personne.
Nous vous proposons des Verrines, des Blinis, des Bouchées de crêpes , des minis-croq, des minis-burger et sans oublier les desserts !!
Pensez à réserver vos repas à emporter !
EN SUPPLÉMENT, 1 bouteille de cidre rosé 10€ 25 .
Zone artisanale du Bourguet 505 B Chemins des Cerisiers Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 24 41 linstantgourmand12@yahoo.com
English :
Love invites itself to your home? The perfect Valentine’s Day dinner to go.
