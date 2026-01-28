La Saint-Valentin à la Brasserie Le Jardin Domaine Les Crayères Reims
La Saint-Valentin à la Brasserie Le Jardin
Domaine Les Crayères 64 Boulevard Henry Vasnier Reims Marne
Tarif : 80 – 80 – 100 EUR
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Tout public
Une invitation à une parenthèse romantique
Il est des dates qui restent en mémoire.
Elles se vivent pleinement, portées par un lieu d’exception, une table inspirée et cette émotion particulière que l’on partage à deux.
À l’occasion de la Saint-Valentin, le Domaine Les Crayères vous invite à célébrer l’amour à travers ses deux tables, chacune offrant une expérience singulière, mais animée par la même quête d’excellence.
Chaque soirée sera ponctuée d’une ambiance musicale délicate,
pour prolonger la magie et savourer un moment hors du temps, empreint de romantisme. .
Domaine Les Crayères 64 Boulevard Henry Vasnier Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 24 90 90
