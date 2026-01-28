La Saint-Valentin à la Brasserie Le Jardin Domaine Les Crayères Reims

La Saint-Valentin à la Brasserie Le Jardin

Domaine Les Crayères 64 Boulevard Henry Vasnier Reims Marne

Tarif : 80 – 80 – 100 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Tout public

Une invitation à une parenthèse romantique

Il est des dates qui restent en mémoire.

Elles se vivent pleinement, portées par un lieu d’exception, une table inspirée et cette émotion particulière que l’on partage à deux.

À l’occasion de la Saint-Valentin, le Domaine Les Crayères vous invite à célébrer l’amour à travers ses deux tables, chacune offrant une expérience singulière, mais animée par la même quête d’excellence.

Chaque soirée sera ponctuée d’une ambiance musicale délicate,

pour prolonger la magie et savourer un moment hors du temps, empreint de romantisme. .

Domaine Les Crayères 64 Boulevard Henry Vasnier Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 24 90 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Saint-Valentin à la Brasserie Le Jardin

L’événement La Saint-Valentin à la Brasserie Le Jardin Reims a été mis à jour le 2026-01-28 par ADT de la Marne