La Saint-Valentin a la rencontre des continents L’Auberge des Pêcheurs Port-Mort

À l’occasion de la Saint-Valentin, l’Auberge des Pêcheurs à Port-Mort propose un dîner spécial le samedi 14 février 2025. Un menu unique, imaginé comme un voyage gourmand entre terre et mer, sera servi le soir de la Saint-Valentin, ainsi que le 14 février midi et le 15 février, selon les stocks disponibles.

Le tarif est de 53 € par personne, hors boissons. En raison de réservations non honorées par le passé, un acompte de 30 % est demandé à la réservation. Réservation conseillée auprès de l’Auberge des Pêcheurs, 122 Grande Rue à Port-Mort, au 02 32 52 60 43. .

