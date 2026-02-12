La Saint Valentin à l’Auberge du Moustier Auberge du Moustier Peyzac-le-Moustier
Auberge du Moustier 302 Route Abri du Moustérien Peyzac-le-Moustier Dordogne
13/02 (19h), 14/02 (19h), 15/02 (12h). Bouchée apéritive, rouget mariné au piment de St Félix, céleri croquant, boeuf de Corrèze, poire et praliné sauce sorbet. Sur réservation. 54€
La Saint Valentin de l’Auberge du Moustier vous est proposé vendredi soir, samedi soir et dimanche midi.
Au menu
– Bouchée apéritive
– Rouget mariné au piment de Saint Félix, céleri croquant
– Coquilles Saint-Jacques poêlées, sauce acidulée au verjus
– Boeuf de Corrèze taillé dans la tende, jus corsé
– Poire et praliné, sorbet poire.
Sur réservation .
Auberge du Moustier 302 Route Abri du Moustérien Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 83 18 18
English : La Saint Valentin à l’Auberge du Moustier
13/02 (7pm), 14/02 (7pm), 15/02 (12am). Bouchée apéritive, red mullet marinated in St Félix pepper, crunchy celery, Corrèze beef, pear and praliné with sorbet sauce. Reservations required. 54?
