La Saint Valentin à l’Auberge du Moustier Auberge du Moustier Peyzac-le-Moustier

La Saint Valentin à l’Auberge du Moustier

Auberge du Moustier 302 Route Abri du Moustérien Peyzac-le-Moustier Dordogne

Tarif : 54 – 54 – 54 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-13

13/02 (19h), 14/02 (19h), 15/02 (12h). Bouchée apéritive, rouget mariné au piment de St Félix, céleri croquant, boeuf de Corrèze, poire et praliné sauce sorbet. Sur réservation. 54€

La Saint Valentin de l’Auberge du Moustier vous est proposé vendredi soir, samedi soir et dimanche midi.

Au menu

– Bouchée apéritive

– Rouget mariné au piment de Saint Félix, céleri croquant

– Coquilles Saint-Jacques poêlées, sauce acidulée au verjus

– Boeuf de Corrèze taillé dans la tende, jus corsé

– Poire et praliné, sorbet poire.

Sur réservation .

Auberge du Moustier 302 Route Abri du Moustérien Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 83 18 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Saint Valentin à l’Auberge du Moustier

13/02 (7pm), 14/02 (7pm), 15/02 (12am). Bouchée apéritive, red mullet marinated in St Félix pepper, crunchy celery, Corrèze beef, pear and praliné with sorbet sauce. Reservations required. 54?

L’événement La Saint Valentin à l’Auberge du Moustier Peyzac-le-Moustier a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère