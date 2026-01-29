La Saint-Valentin à l’Évidence Lieu-dit Valette Haute La Chapelle-Aubareil
Lieu-dit Valette Haute L’Évidence La Chapelle-Aubareil Dordogne
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
19h. Venez passer une soirée romantique pour célébrer la Saint-Valentin à la ferme auberge l’Évidence. Sur réservation. 45€/personne
Venez passer une soirée romantique pour célébrer la Saint-Valentin à la ferme auberge l’Évidence.
Au menu
Apéritif les bulles des amoureux et leurs amuses bouches
Entrée foie gras mi-cuit et sa douceur de pommes compotées
Plat feuilleté de ris de veau, salade et sauce aux cèpes
Fromage brie délicatement truffé, coeur fondant
Dessert café gourmand des amoureux à partager, trio de douceurs sucrées
Pensez à réserver ! .
Lieu-dit Valette Haute L’Évidence La Chapelle-Aubareil 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 29 24
English : La Saint-Valentin à l’Évidence
19h. Spend a romantic evening celebrating Valentine’s Day at the Ferme Auberge l’Évidence. Reservations required. 45 per person
L’événement La Saint-Valentin à l’Évidence La Chapelle-Aubareil a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère