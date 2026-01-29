La Saint-Valentin à l’Évidence Lieu-dit Valette Haute La Chapelle-Aubareil

La Saint-Valentin à l’Évidence

Lieu-dit Valette Haute L’Évidence La Chapelle-Aubareil Dordogne

Venez passer une soirée romantique pour célébrer la Saint-Valentin à la ferme auberge l’Évidence.

Au menu

Apéritif les bulles des amoureux et leurs amuses bouches

Entrée foie gras mi-cuit et sa douceur de pommes compotées

Plat feuilleté de ris de veau, salade et sauce aux cèpes

Fromage brie délicatement truffé, coeur fondant

Dessert café gourmand des amoureux à partager, trio de douceurs sucrées

Pensez à réserver ! .

English : La Saint-Valentin à l’Évidence

19h. Spend a romantic evening celebrating Valentine’s Day at the Ferme Auberge l’Évidence. Reservations required. 45 per person

