La Saint Valentin au Barablabla Le Barablabla Montignac-Lascaux

La Saint Valentin au Barablabla

Le Barablabla 17 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

18h. Soirée concert du conservatoire de musique de Montignac et du groupe Tchiki boum. Planche gourmande sur réservation (16€).

Pour la Saint Valentin le Barablabla vous propose une soirée concert en partenariat avec le conservatoire de Montignac ainsi que le groupe Tchiki Boum!

N’hésitez pas à réserver votre planche gourmande!! (16€)

Celle-ci est composée d’une petite soupe, de charcuterie et de fromages, ainsi qu’un assortiment de légumes et de fruits. Un coktail accompagne évidemment le tout!! .

Le Barablabla 17 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 06 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Saint Valentin au Barablabla

18h. Evening concert by the Montignac music conservatory and the Tchiki boum group. Gourmet platter on reservation (16?).

L’événement La Saint Valentin au Barablabla Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère