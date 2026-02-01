La Saint-Valentin Au Bon Coin Venesmes

La Saint-Valentin Au Bon Coin

14 Route de Châteauneuf Venesmes Cher

Tarif : 48 – 48 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

L’idée de repas de Saint Valentin, c’est au restaurant Au Bon Coin ! Attention il ne reste que quelques places…

Prêt pour passer un repas de Saint-Valentin réussi ?

Le restaurant Au Bon Coin vous propose un menu le soir de la Saint-Valentin sur réservation. Voici le menu à savourer

cocktail des amoureux et ses douceurs, coeur de poireaux confit et saumon fumé, tendresse de boeuf et douceur de foie gras et ses garnitures, fromages, macaronen coup de foudre. 48 .

14 Route de Châteauneuf Venesmes 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 18 90 29 28

The idea of Valentine’s Day meal is at the restaurant Au Bon Coin !

