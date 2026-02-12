LA SAINT -VALENTIN AU BONSOIR Montpellier

LA SAINT -VALENTIN AU BONSOIR

6 Rue de la Croix d’Or Montpellier Hérault

Tarif : 49 – 49 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Célébrez la Saint-Valentin au Bonsoir une expérience mixologie inédite à Montpellier

Vivez une soirée placée sous le signe de l’élégance et de la découverte au cœur de l’Écusson.

Pour cette Saint-Valentin, le Bonsoir Cocktail Bar bouscule les codes de la mixologie à Montpellier avec un concept unique un duo de cocktails créés sur une base identique, mais déclinés en deux univers gustatifs opposés.

Succombez au charme de nos créations et choisissez l’ambiance qui fera battre votre cœur grâce à nos deux formules exclusives

Nos Formules Saint-Valentin

Formule Apéritif en Amoureux 49€ Partagez un moment complice avec

-2 cocktails inédits Saint-Valentin -1 Planche mixte pour deux

Formule Grand Amour 95€ Prolongez le plaisir avec l’expérience ultime du Bonsoir

-2 Cocktails inédits Saint-Valentin

-2 Cocktails au choix à la carte

-1 Planche mixte à partager

-2 Tapas gourmandes au choix pour un dîner en amoureux original à Montpellier

Réservez votre soirée romantique

Ne manquez pas l’occasion d’émerveiller votre moitié. Réservez dès maintenant votre table au Bonsoir pour une Saint-Valentin où la mixologie rencontre la passion.

Contactez-nous via notre formulaire de réservation ou par téléphone pour bloquer votre soirée ! .

English :

Celebrate Valentine’s Day at Bonsoir: a unique mixology experience in Montpellier

Enjoy an evening of elegance and discovery in the heart of the Écusson.

