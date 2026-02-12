La saint Valentin au matou timbré Le Matou Timbré Moliets-et-Maa
La saint Valentin au matou timbré
Le Matou Timbré 2 Place de l'Hôtel de Ville Moliets-et-Maa Landes
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Un menu surprise vous attend au matou timbré à l’occasion de la Saint Valentin !
Entrée, plat, dessert + cocktail
Une expérience à ne pas louper le dessert à partager les yeux bandés !
Le Matou Timbré 2 Place de l’Hôtel de Ville Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 11
English : La saint Valentin au matou timbré
A surprise menu awaits you at Le matou timbré for Valentine’s Day!
Starter, main course, dessert + cocktail
An experience not to be missed: the blindfolded dessert!
