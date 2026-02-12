La saint Valentin au matou timbré Le Matou Timbré Moliets-et-Maa

La saint Valentin au matou timbré

Le Matou Timbré 2 Place de l’Hôtel de Ville Moliets-et-Maa Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Un menu surprise vous attend au matou timbré à l’occasion de la Saint Valentin !

Entrée, plat, dessert + cocktail

Une expérience à ne pas louper le dessert à partager les yeux bandés !

Un menu surprise vous attend au matou timbré à l’occasion de la Saint Valentin !

Entrée, plat, dessert + cocktail

Une expérience à ne pas louper le dessert à partager les yeux bandés ! .

Le Matou Timbré 2 Place de l’Hôtel de Ville Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La saint Valentin au matou timbré

A surprise menu awaits you at Le matou timbré for Valentine’s Day!

Starter, main course, dessert + cocktail

An experience not to be missed: the blindfolded dessert!

L’événement La saint Valentin au matou timbré Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-02-10 par OTI LAS