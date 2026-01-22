LA SAINT VALENTIN AU POINT COMÉDIE Montpellier

LA SAINT VALENTIN AU POINT COMÉDIE

9 rue Sainte Ursule Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14

Pour la Saint-Valentin, mise sur une valeur sûre, viens au point comédie, on s’occupe du reste ! Bulles offertes !

✔ SEXE ARNAQUE ET TARTIFLETTE à 18h et 21h15

✔ CHARGE MENTALE à 19h30

► Tu es plutôt choc des cultures ? Viens voir Sexe, Arnaque et Tartiflette ! Quand une vendeuse de sextoys parisienne débarque chez Adam, l’homme des montagnes naïf et coincé, ça donne des situations cocasses et explosives !

►Tu es plutôt au bout de ta vie ? Viens voir Charge Mentale et n’oublie surtout pas ton/ta conjoint.e !! Quand Ella, lors de son interview se décharge des ses différentes charges… mentales, c’est hilarant et libérateur ! Une vraie bouffée d’air frais !

Sur réservation tarif spécial 25€ avec coupe de bulles .

9 rue Sainte Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 38 19 90 69 contact@lepointcomedie.fr

English :

For Valentine’s Day, go for a sure bet, come to the comedy point, we’ll take care of the rest! Free bubbles!

