La Saint Valentin au Pont des Amoureux RN8 Aubagne

La Saint Valentin au Pont des Amoureux

Samedi 14 février 2026 de 13h à 17h. RN8 Pont de la Californie Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 13:00:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Redécouvrez la magie du Pont des Amoureux à Aubagne ! Pour la Saint-Valentin, laissez-vous porter par l’atmosphère romantique de ce lieu chargé d’histoire, où fleurs et nature s’entremêlent pour offrir un moment unique aux amoureux de tous âges.

Et si vous déclariez (ou re-déclariez) votre flamme dans un cadre enchanteur ?

Le Pont des Amoureux d’Aubagne est depuis longtemps un lieu réputé pour être propice aux déclarations d’amour. Sa légende, un peu oubliée, mérite d’être ravivée… et quoi de mieux que le jour des amoureux pour le faire ?

Situé dans un écrin de verdure, à un endroit ou l’Huveaune s’étale, offrant au promeneur qui emprunte le pont, un superbe miroir reflétant les futaies des arbres, cet endroit bucolique a fait dire à nombre d’Aubagnais qu’il était propice à abriter les premières déclarations des jeunes amoureux.



Pour cette 3e édition, nous avons envie de faire du Pont des Amoureux un rendez-vous incontournable de la Saint-Valentin à Aubagne. Alors, que vous veniez en couple, entre amis ou simplement pour profiter de l’instant, on vous attend pour partager ensemble ce joli moment hors du temps !



Au programme

13h ouverture du site à la visite aux photos et à la vente de bouquets fleuris par nos écofleuristes

14h Inauguration des panneaux identifiant de manière définitive le pont Pont des Amoureux

Si vous le souhaitez vous pourrez assister ensuite à 14h30 à Inauguration des fresques en céramique des ateliers d’Art Colombins dans le bassin de la Botte. .

RN8 Pont de la Californie Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 83 16 37

English :

Rediscover the magic of the Pont des Amoureux in Aubagne! For Valentine?s Day, let yourself be carried away by the romantic atmosphere of this place steeped in history, where flowers and nature intermingle to offer a unique moment for lovers of all ages.

L’événement La Saint Valentin au Pont des Amoureux Aubagne a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile