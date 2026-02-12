La Saint-Valentin au Quai Ouest Le Quai Ouest Paimpol
Le Quai Ouest 11 Quai Morand Paimpol Côtes-d’Armor
La Saint-Valentin s’invite au Quai Ouest ! A cette occasion, le restaurant propose un menu spécial, de quoi profiter d’un savoureux repas dans un cadre chaleureux et convivial ! .
