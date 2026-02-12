La Saint-Valentin au Quai Ouest Le Quai Ouest Paimpol

La Saint-Valentin au Quai Ouest

Le Quai Ouest 11 Quai Morand Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

La Saint-Valentin s’invite au Quai Ouest ! A cette occasion, le restaurant propose un menu spécial, de quoi profiter d’un savoureux repas dans un cadre chaleureux et convivial ! .

Le Quai Ouest 11 Quai Morand Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 72 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Saint-Valentin au Quai Ouest Paimpol a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol