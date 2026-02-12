La Saint Valentin au restaurant Au fil des saisons Restaurant Au fil des saisons Audrix

La Saint Valentin au restaurant Au fil des saisons

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Samedi midi et soir ou dimanche midi. Venez célébrer les amoureux avec un menu spécialement concocté pour l’occasion. Sur réservation. 45€/personne

Le menu spécial Saint Valentin vous est proposé samedi midi et soir et dimanche midi.

Au menu

– Amuses bouches

– Oeuf parfait, velouté de cèpes et de châtaignes ou mosaïque de poireaux, saumon, huile verte et crème citronnée

Filet de boeuf, sauce truffée, pressé de pommes de terre croustillant ou filet de bar, sauce beurre blanc, risotto de légumes

– Aumonière vanille, pommes, caramel ou entremet façon forêt noire ou trio de fromages

Pensez à réserver ! .

Restaurant Au fil des saisons La Baronnie Est Audrix 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 08 33

English : La Saint Valentin au restaurant Au fil des saisons

Saturday lunch and dinner or Sunday lunch. Come and celebrate lovers with a menu specially concocted for the occasion. Reservations required. 45 per person

