La Saint-Valentin au restaurant du Château à Campagne Campagne

La Saint-Valentin au restaurant du Château à Campagne
Le bourg Campagne Dordogne
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
19h le 14/02 ou 12h le 15/02. Cocktail des amoureux, cappuccino de cèpes, Risotto aux poireaux, filet de canette et carottes glacées, Tome, coeur de meringue aux fruits rouges. Sur réservation. 50€
Venez célébrer la Saint Valentin au Restaurant du Château.
Au menu
Cocktail des amoureux (avec ou sans alcool) et ses amuse- bouches
Cappuccino de cèpes
Risotto aux poireaux et sauge, crevettes et saint-jacques à la crème d’étrilles
Filet de canette à l’orange et carottes glacées
Tome en gondole d’endives et sa salade aux noix
Coeur de meringue aux fruits rouges
Places limitées. Pensez à réserver votre table .
Le bourg Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 23 50 hotelduchateau@gmail.com
English : La Saint-Valentin au restaurant du Château à Campagne
7pm on 14/02 or 12am on 15/02. Lovers’ cocktail, cep cappuccino, leek risotto, duckling fillet and glazed carrots, Tome, red fruit meringue heart. Reservations required. 50?
