La Saint-Valentin au restaurant du Château à Campagne Campagne

19h le 14/02 ou 12h le 15/02. Cocktail des amoureux, cappuccino de cèpes, Risotto aux poireaux, filet de canette et carottes glacées, Tome, coeur de meringue aux fruits rouges. Sur réservation. 50€

Venez célébrer la Saint Valentin au Restaurant du Château.

Au menu

Cocktail des amoureux (avec ou sans alcool) et ses amuse- bouches

Cappuccino de cèpes

Risotto aux poireaux et sauge, crevettes et saint-jacques à la crème d’étrilles

Filet de canette à l’orange et carottes glacées

Tome en gondole d’endives et sa salade aux noix

Coeur de meringue aux fruits rouges

Places limitées. Pensez à réserver votre table .

Le bourg Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 23 50 hotelduchateau@gmail.com

English : La Saint-Valentin au restaurant du Château à Campagne

7pm on 14/02 or 12am on 15/02. Lovers’ cocktail, cep cappuccino, leek risotto, duckling fillet and glazed carrots, Tome, red fruit meringue heart. Reservations required. 50?

