La Saint-Valentin au restaurant Lautraix restaurant LAUTRAIX Aix-en-Provence

La Saint-Valentin au restaurant Lautraix

Samedi 14 février 2026 de 19h à 22h. restaurant LAUTRAIX 855 route de berre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 64 – 64 – 64 EUR

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 22:00:00

2026-02-14

Passez une Saint-Valentin des plus romantique et gourmande au restaurant Lautraix.Amoureux

Un menu est proposé avec le choix entre trois entrées, trois plats et trois desserts dans une ambiance feutrée pour un montant de 64 euros par personne hors boissons.



Le menu est disponible en téléchargement en bas de page. .

restaurant LAUTRAIX 855 route de berre Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Spend a romantic and delicious Valentine’s Day at the Lautraix restaurant.

