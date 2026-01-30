La Saint Valentin au restaurant Le Boïdicou Restaurant Le Boïdicou Thonac

La Saint Valentin au restaurant Le Boïdicou

19h. Au menu entrée froide alliant carotte et cumin, tartare de saint-jacques, caille et champignons, cup cake rose. Places limitées. Sur réservation. 48€/personne

Le restaurant Le Boïdicou à Thonac vous propose un menu spécial Saint-Valentin pour célébrer les amoureux.

Au menu

– Carottes entrée froide, alliance entre la carotte et le cumin (carottes, cumin, agrumes, fromage frais, chutney acidulé, pickles, cru, cuit, crumble et sel de carottes)

– Tartare de Saint-Jacques un accord entre terre et mer (Saint-Jacques coupées au couteau, huile de noix du périgord, radis colorés, crème de fanes de radis, glace infusée à la truffe noire)

– Caille et champignons cuisson finie au barbecue japonais (champignon brun farci et fumé, cuisse de caille confite, suprême juste snacké, jus de viande concentré)

– Cup cake rose trompe l’oeil de cup cake surplombé d’une rose (croustillant à la rose, ganache sureau chocolat blanc, gel citron jaune, confits myrtille et cassis)

Les places sont limitées, pensez à réserver ! .

Restaurant Le Boïdicou Lieu-dit Le Bourg Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 07 91 restaurantleboidicou@gmail.com

English : La Saint Valentin au restaurant Le Boïdicou

19h. Menu: cold starter with carrot and cumin, scallop tartare, quail and mushroom, pink cup cake. Limited seating. Reservations required. 48/person

