La Saint Valentin au restaurant Le Boïdicou Restaurant Le Boïdicou Thonac
La Saint Valentin au restaurant Le Boïdicou Restaurant Le Boïdicou Thonac samedi 14 février 2026.
La Saint Valentin au restaurant Le Boïdicou
Restaurant Le Boïdicou Lieu-dit Le Bourg Thonac Dordogne
Tarif : 48 – 48 – 48 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
19h. Au menu entrée froide alliant carotte et cumin, tartare de saint-jacques, caille et champignons, cup cake rose. Places limitées. Sur réservation. 48€/personne
Le restaurant Le Boïdicou à Thonac vous propose un menu spécial Saint-Valentin pour célébrer les amoureux.
Au menu
– Carottes entrée froide, alliance entre la carotte et le cumin (carottes, cumin, agrumes, fromage frais, chutney acidulé, pickles, cru, cuit, crumble et sel de carottes)
– Tartare de Saint-Jacques un accord entre terre et mer (Saint-Jacques coupées au couteau, huile de noix du périgord, radis colorés, crème de fanes de radis, glace infusée à la truffe noire)
– Caille et champignons cuisson finie au barbecue japonais (champignon brun farci et fumé, cuisse de caille confite, suprême juste snacké, jus de viande concentré)
– Cup cake rose trompe l’oeil de cup cake surplombé d’une rose (croustillant à la rose, ganache sureau chocolat blanc, gel citron jaune, confits myrtille et cassis)
Les places sont limitées, pensez à réserver ! .
Restaurant Le Boïdicou Lieu-dit Le Bourg Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 07 91 restaurantleboidicou@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Saint Valentin au restaurant Le Boïdicou
19h. Menu: cold starter with carrot and cumin, scallop tartare, quail and mushroom, pink cup cake. Limited seating. Reservations required. 48/person
L’événement La Saint Valentin au restaurant Le Boïdicou Thonac a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère