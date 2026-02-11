La Saint Valentin au restaurant Le Pressoir Saint-Méard-de-Gurçon

La Saint Valentin au restaurant Le Pressoir

Au menu de la Saint valentin

64 € par personne, apéritif inclus

Coupe de Champagne Brut Rosé, accompagnée de ses Canapés

Tartare de Langoustines à la chair de Crabe

Cannelloni de Homard et Saint Jacques

Granité au Ratafia de Champagne

Suprême de Pintade farcie aux Morilles

Le Saint Valentin Passion Ananas à déguster à deux

Menu unique proposé le Samedi 14 Février midi & soir & Menu possible sur réservation le dimanche 15 Février à midi.

A EMPORTER

38 € par personne

Tartare de Langoustines à la chair de Crabe

Cannelloni de Homard et Saint Jacques

Suprême de Pintade farcie aux Morilles

Le Saint Valentin Passion Ananas à déguster à deux

Date limite de réservation le 06 Février 2026

Commande à récupérer au Pressoir le 14 Février de 10h à 12h ou bien de 17h à 19h à nous préciser. .

20 Rue de Montpon Saint-Méard-de-Gurçon 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 56 78

