La Saint Valentin au restaurant Le Pressoir Saint-Méard-de-Gurçon samedi 14 février 2026.

Tarif : – –

Début : 2026-02-14
Au menu de la Saint valentin
64 € par personne, apéritif inclus
Coupe de Champagne Brut Rosé, accompagnée de ses Canapés
Tartare de Langoustines à la chair de Crabe
Cannelloni de Homard et Saint Jacques
Granité au Ratafia de Champagne
Suprême de Pintade farcie aux Morilles
Le Saint Valentin Passion Ananas à déguster à deux
Menu unique proposé le Samedi 14 Février midi & soir & Menu possible sur réservation le dimanche 15 Février à midi.

A EMPORTER
38 € par personne
Tartare de Langoustines à la chair de Crabe
Cannelloni de Homard et Saint Jacques
Suprême de Pintade farcie aux Morilles
Le Saint Valentin Passion Ananas à déguster à deux
Date limite de réservation le 06 Février 2026
Commande à récupérer au Pressoir le 14 Février de 10h à 12h ou bien de 17h à 19h à nous préciser.   .

20 Rue de Montpon Saint-Méard-de-Gurçon 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 56 78 

