La Saint Valentin au restaurant Les plaisirs gourmands Le Cygne Le Bugue

La Saint Valentin au restaurant Les plaisirs gourmands

Le Cygne 2 rue du Cingle Le Bugue Dordogne

Tarif : 54 – 54 – 54 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

19h. Menu exclusif mettant à l’honneur des produits d’exception et des saveurs locales. De l’amuse-bouche au dessert , préparez-vous à un véritable voyage culinaire. Sur réservation. 54€/personne

L’Amour passe aussi par l’assiette…

Cette année, célébrez la Saint-Valentin dans le cadre enchanteur du restaurant Les Plaisirs Gourmands. Nous avons imaginé pour vous une soirée où chaque détail invite au romantisme et à la gourmandise.

Une atmosphère magique

Imaginez… Le crépitement d’un feu de cheminée, une lumière tamisée et une décoration florale raffinée spécialement pensée pour l’occasion. C’est l’écrin parfait pour une déclaration ou simplement pour savourer le plaisir d’être ensemble.

Au menu L’éveil des sens

Notre Chef a concocté un menu exclusif mettant à l’honneur des produits d’exception et des saveurs locales. De l’amuse-bouche au dessert coup de cœur , préparez-vous à un véritable voyage culinaire.

Pour garantir cette ambiance intimiste, le nombre de tables est restreint. Ne tardez pas à réserver la vôtre ! .

Le Cygne 2 rue du Cingle Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 01 16 lesplaisirsgourmands.lebugue@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Saint Valentin au restaurant Les plaisirs gourmands

19h. Exclusive menu featuring exceptional products and local flavors. From amuse-bouche to dessert , prepare yourself for a culinary voyage. Reservations required. 54/person

L’événement La Saint Valentin au restaurant Les plaisirs gourmands Le Bugue a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère