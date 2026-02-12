La Saint Valentin au restaurant Mentalo Les Eyzies

La Saint Valentin au restaurant Mentalo Les Eyzies samedi 14 février 2026.

1 Avenue de la Forge Les Eyzies Dordogne

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Début : 2026-02-14
2026-02-14

19h. Carpaccio de Saint Jacques ou terrine de foies gras ; Pavé de boeuf ; Marmite gourmande de la mer ; Sphère chocolat ou tiramisu. Places limitées. Sur réservation. 39 €
Au menu de cette soirées spéciale Saint Valentin
– Douceur de bulles à la fraise et ses amuses bouches.
– Carpaccio de Saint Jacques suprêmes d’agrumes ou terrine de foies gras accompagnée de ses poires caramélisées au calvados
– Coupe saveur
– Pavé de boeuf façon Rossini sauce moutarde et miel
– Marmite gourmande de la mer
– Sphère chocolat et son coeur tiramisu ou coupe glacée Saint Valentin

Places limitées. Pensez à Réserver !   .

1 Avenue de la Forge Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 15 61 

English : La Saint Valentin au restaurant Mentalo

19h. Carpaccio of scallops or foie gras terrine; Beef steak; Marmite gourmande de la mer; Chocolate sphere or tiramisu. Limited seating. Reservations required. 39 ?

