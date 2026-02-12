La Saint Valentin au restaurant Mentalo Les Eyzies

La Saint Valentin au restaurant Mentalo

1 Avenue de la Forge Les Eyzies Dordogne

19h. Carpaccio de Saint Jacques ou terrine de foies gras ; Pavé de boeuf ; Marmite gourmande de la mer ; Sphère chocolat ou tiramisu. Places limitées. Sur réservation. 39 €

Au menu de cette soirées spéciale Saint Valentin

– Douceur de bulles à la fraise et ses amuses bouches.

– Carpaccio de Saint Jacques suprêmes d’agrumes ou terrine de foies gras accompagnée de ses poires caramélisées au calvados

– Coupe saveur

– Pavé de boeuf façon Rossini sauce moutarde et miel

– Marmite gourmande de la mer

– Sphère chocolat et son coeur tiramisu ou coupe glacée Saint Valentin

Places limitées. Pensez à Réserver ! .

English : La Saint Valentin au restaurant Mentalo

19h. Carpaccio of scallops or foie gras terrine; Beef steak; Marmite gourmande de la mer; Chocolate sphere or tiramisu. Limited seating. Reservations required. 39 ?

