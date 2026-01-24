La Saint-Valentin au restaurant Nosco Restaurant Nosco Les Eyzies

La Saint-Valentin au restaurant Nosco

Restaurant Nosco 7 Rue du Moulin Les Eyzies Dordogne

Tarif : 58 – 58 – 58 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

19h30. Brioche maison toastée beurre de truffe. Velouté de panais, escalope de foie gras poêlée. Tataki de boeuf, mousseline de chou-fleur. Charlotte agrumes chocolat noir. Sur réservation. 58€/personne hors boisson

Venez célébrer la Saint-Valentin au restaurant Nosco.

Au menu

Brioche maison toastée, beurre de truffe noire du Périgord

Velouté de panais, escalope de foie gras poêlée, châtaignes grillées

Tataki de boeuf local, mousseline de chou-fleur et carottes confites

Charlotte agrumes chocolat noir et sa coupe de champagne

Sur réservation (possibilité de réserver en ligne). .

Restaurant Nosco 7 Rue du Moulin Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 43 14 92 contact@restaurantnosco.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Saint-Valentin au restaurant Nosco

19h30. Home-made brioche toasted with truffle butter. Cream of parsnip soup, pan-fried escalope of foie gras. Beef tataki, cauliflower mousseline. Dark chocolate citrus charlotte. By reservation only. 58/person excluding drinks

L’événement La Saint-Valentin au restaurant Nosco Les Eyzies a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère