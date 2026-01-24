La Saint-Valentin au restaurant Nosco Restaurant Nosco Les Eyzies
19h30. Brioche maison toastée beurre de truffe. Velouté de panais, escalope de foie gras poêlée. Tataki de boeuf, mousseline de chou-fleur. Charlotte agrumes chocolat noir. Sur réservation. 58€/personne hors boisson
Venez célébrer la Saint-Valentin au restaurant Nosco.
Au menu
Brioche maison toastée, beurre de truffe noire du Périgord
Velouté de panais, escalope de foie gras poêlée, châtaignes grillées
Tataki de boeuf local, mousseline de chou-fleur et carottes confites
Charlotte agrumes chocolat noir et sa coupe de champagne
Sur réservation (possibilité de réserver en ligne). .
Restaurant Nosco 7 Rue du Moulin Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 43 14 92 contact@restaurantnosco.fr
English : La Saint-Valentin au restaurant Nosco
19h30. Home-made brioche toasted with truffle butter. Cream of parsnip soup, pan-fried escalope of foie gras. Beef tataki, cauliflower mousseline. Dark chocolate citrus charlotte. By reservation only. 58/person excluding drinks
