La saint Valentin au Ti Bou Moliets-et-Maa

La saint Valentin au Ti Bou

14 Rue du Général de Gaulle Moliets-et-Maa Landes

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 21:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Pour la saint valentin le Ti Bou vous propose son fameux Sakaf.

Un plat à partager composé d’accras de truite fraiche et fumée, Nems de Porc aux herbes vietnamienne, Sambos de poulet au carvi, Tartare de St Jacques , Brochettes de Gambas, de Magrets et de légumes, Papillote de Gambas à la mangue, Chipirons grillés, sauces. .

14 Rue du Général de Gaulle Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 12 25

English : La saint Valentin au Ti Bou

For Valentine’s Day, the Ti Bou proposes its famous Sakaf.

A dish to share made up of accras, fresh trout, egg rolls, sambos, various brochettes, Chipirons, St Jacques? etc…

