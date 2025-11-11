La saint valentin cabaret guinguette

Saint-Pierre-du-Chemin Vendée

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-14

2026-02-08

Festival humour et chansons Soirée cabaret diner dansant Concert caricatif

– Le 8 février à 14h30: concert caricatif au restaurant Chez JB

Maxime DAVID, chanteur de variété

Célia et son violon

Chantal de l’association Les Baladins de l’Amour

Thierry auteur compositeur

Ils se produiront au profit des associations:

AARFICS (Association des Amis et Résidents du Foyer Inter-communal de la Châtaigneraie et Saint Pierre du Chemin), Association Espoir (Saint Pierre du Chemin), Don du sang (La Chataigneraie), Fibromyalgie Vendée (La Roche sur Yon)

Permanences du 1 décembre 2025 au 20 février 2026, de 10h à 12h et de 16h à 18h au bureau 5 rue des Comtes d’Asnières.

– Les mardi 10- Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13:

9h30: Visite des Reliques Saint Valentin

Dégustation de la brioche Vendéenne et du préfou

Service de café , chocolat, vin chaud… à la salle Les Halles

Maxime DAVID Gilou et son accordéon présenteront 50 min de spectacle inédit, Mariage humoristique 2026

11h30: Cortège jusqu’au restaurant Chez J.B (dans une salle climatisée avec écrans géants) avec le groupe folklorique local Le Joyeux Quadrille

12h30: Repas des mariés et après-midi Cabaret Guinguette

Embarquement immédiat avec les Sista’Flow pour un voyage inoubliable à bord de Air’Flow

Et aussi: Gilou et son p’tit accordéon, Songbox, Maxime DAVID, Chantal

Danse de la brioche avec le Joyeux Quadrille

De la danse, des chansons, de la musique, de l’humour, toute la journée.

Tarif 55€ apéritif, vins et café compris. Réservation obligatoire.

– Le vendredi 13 février à 20h: Humour et chansons , salle Les Halles

Soirée exceptionnelle, du jamais vu dans la région. Deux heures trente de spectacle chansons, humour et chansonnier.

Des artistes aux talents complémentaires: Maxime DAVID, chanteur; Célia et son violon; Gilou et son p’tit accordéon; Camille, variété internationale; Songbox, musiciens chanteurs musette et variété; Chantal et Thierry, variété française, et des surprises interviendront tout au long de la soirée.

Réservation obligatoire, tarif 15€

– Le samedi 14 février à 19h30 précises à la Salle du Restaurant Chez JB , La Saint Valentin cabaret guinguette.

Menu Saint Valentin (tarif: 55€ apéritif et vin compris) et Sista’Flow, Troupe de Cabaret; Maxime DAVID; Gilou et son accordéon; Song Box; Chantal interviendront tout au long de la soirée. Ambiance assurée.

Réservation obligatoire. .

Saint-Pierre-du-Chemin 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 71 15 contact.saintvalentin85@gmail.com

