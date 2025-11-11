La saint valentin cabaret guinguette Saint-Pierre-du-Chemin
La saint valentin cabaret guinguette Saint-Pierre-du-Chemin dimanche 8 février 2026.
La saint valentin cabaret guinguette
Saint-Pierre-du-Chemin Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-08
Festival humour et chansons Soirée cabaret diner dansant Concert caricatif
– Le 8 février à 14h30: concert caricatif au restaurant Chez JB
Maxime DAVID, chanteur de variété
Célia et son violon
Chantal de l’association Les Baladins de l’Amour
Thierry auteur compositeur
Ils se produiront au profit des associations:
AARFICS (Association des Amis et Résidents du Foyer Inter-communal de la Châtaigneraie et Saint Pierre du Chemin), Association Espoir (Saint Pierre du Chemin), Don du sang (La Chataigneraie), Fibromyalgie Vendée (La Roche sur Yon)
Permanences du 1 décembre 2025 au 20 février 2026, de 10h à 12h et de 16h à 18h au bureau 5 rue des Comtes d’Asnières.
– Les mardi 10- Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13:
9h30: Visite des Reliques Saint Valentin
Dégustation de la brioche Vendéenne et du préfou
Service de café , chocolat, vin chaud… à la salle Les Halles
Maxime DAVID Gilou et son accordéon présenteront 50 min de spectacle inédit, Mariage humoristique 2026
11h30: Cortège jusqu’au restaurant Chez J.B (dans une salle climatisée avec écrans géants) avec le groupe folklorique local Le Joyeux Quadrille
12h30: Repas des mariés et après-midi Cabaret Guinguette
Embarquement immédiat avec les Sista’Flow pour un voyage inoubliable à bord de Air’Flow
Et aussi: Gilou et son p’tit accordéon, Songbox, Maxime DAVID, Chantal
Danse de la brioche avec le Joyeux Quadrille
De la danse, des chansons, de la musique, de l’humour, toute la journée.
Tarif 55€ apéritif, vins et café compris. Réservation obligatoire.
– Le vendredi 13 février à 20h: Humour et chansons , salle Les Halles
Soirée exceptionnelle, du jamais vu dans la région. Deux heures trente de spectacle chansons, humour et chansonnier.
Des artistes aux talents complémentaires: Maxime DAVID, chanteur; Célia et son violon; Gilou et son p’tit accordéon; Camille, variété internationale; Songbox, musiciens chanteurs musette et variété; Chantal et Thierry, variété française, et des surprises interviendront tout au long de la soirée.
Réservation obligatoire, tarif 15€
– Le samedi 14 février à 19h30 précises à la Salle du Restaurant Chez JB , La Saint Valentin cabaret guinguette.
Menu Saint Valentin (tarif: 55€ apéritif et vin compris) et Sista’Flow, Troupe de Cabaret; Maxime DAVID; Gilou et son accordéon; Song Box; Chantal interviendront tout au long de la soirée. Ambiance assurée.
Réservation obligatoire. .
Saint-Pierre-du-Chemin 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 71 15 contact.saintvalentin85@gmail.com
English :
Festival humour et chansons Cabaret and dinner dance Charity concert
German :
Festival humour et chansons Kabarettabend diner dansant Karikativkonzert
Italiano :
Festival humour et chansons Cabaret e cena danzante Concerto di beneficenza
Espanol :
Festival humour et chansons Cabaret y cena con baile Concierto benéfico
L’événement La saint valentin cabaret guinguette Saint-Pierre-du-Chemin a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin