La Saint Valentin Chez Ana Chez Ana Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Chez Ana 26 Avenue du Général de Gaulle Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
19h. Apéritif (cocktail de l’amour, amuses-bouche), entrée (vol au vent saint Jacques), Plat (suprême de volaille, tagliatelles), dessert (tiramisu framboise). Sur réservation. 40€/pers
Le restaurant Chez Ana vous invite à venir déguster son menu spécial Saint Valentin.
Apéritif cocktail de l’amour amuses bouche
Entrée vol au vent Saint Jacques
Plat suprême de volaille crème champignons et tagliatelles
Dessert Tiramisu framboise aux biscuits roses de Reims
Café ou thé
Sur réservation .
Chez Ana 26 Avenue du Général de Gaulle Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 18 78
English : La Saint Valentin Chez Ana
19h. Aperitif (cocktail de l’amour, amuse-bouche), starter (vol au vent saint Jacques), main course (poultry supreme, tagliatelle), dessert (raspberry tiramisu). Reservations required. 40 per person
L’événement La Saint Valentin Chez Ana Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère