La Saint Valentin Chez Ana Chez Ana Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

La Saint Valentin Chez Ana

Chez Ana 26 Avenue du Général de Gaulle Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

19h. Apéritif (cocktail de l’amour, amuses-bouche), entrée (vol au vent saint Jacques), Plat (suprême de volaille, tagliatelles), dessert (tiramisu framboise). Sur réservation. 40€/pers

Le restaurant Chez Ana vous invite à venir déguster son menu spécial Saint Valentin.

Apéritif cocktail de l’amour amuses bouche

Entrée vol au vent Saint Jacques

Plat suprême de volaille crème champignons et tagliatelles

Dessert Tiramisu framboise aux biscuits roses de Reims

Café ou thé

Sur réservation .

Chez Ana 26 Avenue du Général de Gaulle Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 18 78

English : La Saint Valentin Chez Ana

19h. Aperitif (cocktail de l’amour, amuse-bouche), starter (vol au vent saint Jacques), main course (poultry supreme, tagliatelle), dessert (raspberry tiramisu). Reservations required. 40 per person

