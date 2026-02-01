La Saint-Valentin Chez Bistro Wu Bistro Wu Aix-en-Provence

La Saint-Valentin Chez Bistro Wu

Samedi 14 février 2026 de 19h à 0h. Bistro Wu 15 rue boulegon Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 98 – 98 – 98 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 00:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Un voyage gastronomique entre la France et la Chine, pensé pour la Saint-Valentin. Des saveurs raffinées, des accords audacieux et une cuisine délicate pour célébrer l’amour et le partage.Amoureux

Pour la Saint-Valentin, découvrez un menu d’exception mêlant élégance française et inspirations chinoises. Chaque plat célèbre l’harmonie des saveurs, entre finesse, tradition et créativité, pour offrir un moment de partage et de gourmandise inoubliable. .

Bistro Wu 15 rue boulegon Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 60 06 39 32 contact@bistrowu.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A gastronomic journey between France and China, designed for Valentine’s Day. Refined flavours, bold combinations and delicate cuisine to celebrate love and sharing.

L’événement La Saint-Valentin Chez Bistro Wu Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme d’Aix en Provence