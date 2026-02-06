La Saint Valentin chez Spice it up Spice it up Montignac-Lascaux
Spice it up Place Carnot Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : 52 – 52 – 52 EUR
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
19h. Une soirée à partager. 2 formules au choix entrées et plats à partager + prosecco (42€) ; entrées et plats à partager + dessert à partager + prosecco (52€). Sur réservation
Deux formules au choix (prosecco inclus)
– Entrées et plats à partager + prosecco (42€/personne)
– Entrées et plats à partager + dessert à partager + prosecco (52€/personne)
Au menu
Accueil coupe de prosecco
Entrée à partager Soto Ayam à composer soi-même (bouillon parfumé au poulet à compléter selon vos goûts oeuf, soja, concombre, coriandre, oignons frits, sauce et condiments)
Plats à partager menu découverte rijsttafel indonésienne (un assortiment de petits plats à partager).
Dessert assiette gourmande à partager (tiramisu, gâteau au gingembre au rhum et brownie, accompagnés de glace et de crème chantilly)
Places limitées. Sur réservation. .
Spice it up Place Carnot Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 32 14 93
English : La Saint Valentin chez Spice it up
19h. An evening to share. 2 formulas to choose from: starters and main courses to share + prosecco (42?); starters and main courses to share + dessert to share + prosecco (52?). Reservations required
