La Saint Valentin chez Spice it up Spice it up Montignac-Lascaux

La Saint Valentin chez Spice it up

Spice it up Place Carnot Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 52 – 52 – 52 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

19h. Une soirée à partager. 2 formules au choix entrées et plats à partager + prosecco (42€) ; entrées et plats à partager + dessert à partager + prosecco (52€). Sur réservation

Une soirée à partager !

Deux formules au choix (prosecco inclus)

– Entrées et plats à partager + prosecco (42€/personne)

– Entrées et plats à partager + dessert à partager + prosecco (52€/personne)

Au menu

Accueil coupe de prosecco

Entrée à partager Soto Ayam à composer soi-même (bouillon parfumé au poulet à compléter selon vos goûts oeuf, soja, concombre, coriandre, oignons frits, sauce et condiments)

Plats à partager menu découverte rijsttafel indonésienne (un assortiment de petits plats à partager).

Dessert assiette gourmande à partager (tiramisu, gâteau au gingembre au rhum et brownie, accompagnés de glace et de crème chantilly)

Places limitées. Sur réservation. .

Spice it up Place Carnot Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 32 14 93

English : La Saint Valentin chez Spice it up

19h. An evening to share. 2 formulas to choose from: starters and main courses to share + prosecco (42?); starters and main courses to share + dessert to share + prosecco (52?). Reservations required

