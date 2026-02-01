La Saint-Valentin des oiseaux Long
Même si l’hiver est souvent encore bien présent en février, les jours rallongent inexorablement pour une promesse de jours meilleurs. Décryptons ensemble ces signes du réveil de la nature et des comportements prénuptiaux pour la Saint Valentin des oiseaux.
Bon à savoir
Durée 1h30
Tarif 6€ personne, gratuit -16 ans
Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/…/la-saint-valentin…/
Rdv à la Maison éclusière Office de tourisme, 01 rue de l’écluse, 80510 Long
Rue de l’écluse Long 80510 Somme Hauts-de-France +33 032244074 bonjour@baiedesomme3vallees.fr
English :
Although winter is often still very much with us in February, the days are inexorably getting longer, with the promise of better days ahead. Let’s decipher these signs of nature’s awakening and pre-mating behavior for Valentine’s Day birds.
Good to know:
Duration: 1h30
Price: 6? person, free for children under 16
Reservations essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/…/la-saint-valentin…/
Meeting point: Maison éclusière Office de tourisme, 01 rue de l’écluse, 80510 Long
