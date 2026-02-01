La Saint-Valentin des oiseaux

Rue de l’écluse Long Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 11:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Même si l’hiver est souvent encore bien présent en février, les jours rallongent inexorablement pour une promesse de jours meilleurs. Décryptons ensemble ces signes du réveil de la nature et des comportements prénuptiaux pour la Saint Valentin des oiseaux.

Bon à savoir

Durée 1h30

Tarif 6€ personne, gratuit -16 ans

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/…/la-saint-valentin…/

Rdv à la Maison éclusière Office de tourisme, 01 rue de l’écluse, 80510 Long

Rue de l’écluse Long 80510 Somme Hauts-de-France +33 032244074 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

English :

Although winter is often still very much with us in February, the days are inexorably getting longer, with the promise of better days ahead. Let’s decipher these signs of nature’s awakening and pre-mating behavior for Valentine’s Day birds.

Good to know:

Duration: 1h30

Price: 6? person, free for children under 16

Reservations essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/…/la-saint-valentin…/

Meeting point: Maison éclusière Office de tourisme, 01 rue de l’écluse, 80510 Long

L’événement La Saint-Valentin des oiseaux Long a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre