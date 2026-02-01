La Saint-Valentin, une expérience des sens Restaurant La ferme Gramat

La Saint-Valentin, une expérience des sens

Le Grand Couvent de Gramat invite les amoureux et les amoureux de la musique, de la gastronomie et des lieux habités à vivre une journée hors du temps.

La Saint-Valentin prend une dimension particulière

La Saint-Valentin prend une dimension particulière. Celle d’un amour sincère, discret et engagé, à l’image de Valentin, ce chrétien du IIIᵉ siècle décapité en 269 pour avoir uni en secret des couples amoureux, défiant l’autorité impériale. De ce sacrifice est née une légende, et un saint patron des amoureux.

Un menu pour célébrer le lien

Au restaurant La Ferme, un menu spécial Saint-Valentin à 32€ sera proposé le midi et le soir, comme une déclaration culinaire en plusieurs temps

un Prélude gourmand, un Instant tendresse, un Instant partagé, un Temps de complicité, jusqu’à la Promesse sucrée finale. Une cuisine délicate, sensible, enracinée dans les produits et le territoire.

Une parenthèse musicale dans la chapelle

À 15h30, la chapelle du Grand Couvent s’emplira des sonorités singulières de Patrick SIODA. Multi-instrumentiste, il tisse un univers musical libre et inattendu, mêlant guitare classique, flûtes amérindiennes, didgeridoo, percussions harmoniques et électro. Un concert comme une respiration, entre recueillement et voyage intérieur.

English :

The Grand Couvent de Gramat invites lovers ? and lovers of music, gastronomy and inhabited places ? to experience a day out of time.

Valentine’s Day takes on a special dimension

