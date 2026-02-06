La Saint Valentin version quai 21 Quai 21 Montignac-Lascaux

La Saint Valentin version quai 21

19h. Pas de chandelles, pas de rose hors de prix, pas de menu imposé, juste des tapas à picorer, des verres à lever et une vraie bonne ambiance.

Saint-Valentin ? Oui… mais à notre façon.

Le 14 février, on célèbre l’amour

– l’amour du bon vin

– l’amour des tapas à partager (ou pas)

– l’amour des soirées qui durent et des fous rires

Pas de chandelles.

Pas de rose hors de prix.

Pas de menu imposé.

Juste des tapas à picorer, des verres à lever et une vraie bonne ambiance.

Que tu sois en couple, célibataire, entre potes ou en relation très sérieuse avec le fromage et le vin

ici, tu es clairement au bon endroit. .

Quai 21 21 Quai Mérilhou Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 42 04 96

English : La Saint Valentin version quai 21

19h. No candles, no overpriced roses, no set menu, just tapas to munch on, glasses to raise and a really good atmosphere.

