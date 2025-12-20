La Saint-Vincent au Domaine Les Crayères Domaine Les Crayères Reims

La Saint-Vincent au Domaine Les Crayères

Domaine Les Crayères 64 Boulevard Henry Vasnier Reims Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-19

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-19

Tout public

La Saint-Vincent approche, telle une communion à vivre ensemble au Domaine Les Crayères. Deux tables pensées pour accueillir celles et ceux qui font vivre le vignoble champenois.

Apportez vos vins, le Chef Christophe Moret se charge du reste !

Au restaurant Le Parc**

Du mercredi 21 au dimanche 25 janvier inclus

Menu en 4 séquences 150 euros (hors boissons)

Au déjeuner et au dîner

***

À la Brasserie Le Jardin

Du lundi 19 au dimanche 25 janvier inclus

Menu en 3 séquences 50 euros par personne (hors boissons)

ou

Menu en 4 séquences 60 euros par personne (hors boissons)

Au déjeuner et au dîner

Offre réservée aux vignerons et Maisons de champagne, à hauteur d’une bouteille de vin tranquille ou effervescent (75cl) par personne. .

Domaine Les Crayères 64 Boulevard Henry Vasnier Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 24 90 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Saint-Vincent au Domaine Les Crayères

L’événement La Saint-Vincent au Domaine Les Crayères Reims a été mis à jour le 2025-12-18 par ADT de la Marne