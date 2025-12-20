La Saint-Vincent au Domaine Les Crayères Domaine Les Crayères Reims
La Saint-Vincent approche, telle une communion à vivre ensemble au Domaine Les Crayères. Deux tables pensées pour accueillir celles et ceux qui font vivre le vignoble champenois.
Apportez vos vins, le Chef Christophe Moret se charge du reste !
Au restaurant Le Parc**
Du mercredi 21 au dimanche 25 janvier inclus
Menu en 4 séquences 150 euros (hors boissons)
Au déjeuner et au dîner
***
À la Brasserie Le Jardin
Du lundi 19 au dimanche 25 janvier inclus
Menu en 3 séquences 50 euros par personne (hors boissons)
ou
Menu en 4 séquences 60 euros par personne (hors boissons)
Au déjeuner et au dîner
Offre réservée aux vignerons et Maisons de champagne, à hauteur d’une bouteille de vin tranquille ou effervescent (75cl) par personne. .
Domaine Les Crayères 64 Boulevard Henry Vasnier Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 24 90 00
English : La Saint-Vincent au Domaine Les Crayères
