La Saint-Vincent de la Coop’ Coopérative vinicole de Berru Berru

La Saint-Vincent de la Coop’

Coopérative vinicole de Berru 2 Rue Stratégique Berru Marne

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23 23:00:00

2026-01-23

Venez celebrez la fête des vignerons tous ensemble !

Rendez-vous dans un lieu convivial avec DJ signé AMS Agency et traiteur signé Braznco.

Prévente 7€ qui vous donnera accès à un verre pour ensuite pouvoir déguster nos champagnes.

À Bientôt ! .

