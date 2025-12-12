La Saint-Vincent de la Coop’ Coopérative vinicole de Berru Berru
Début : 2026-01-23 19:00:00
fin : 2026-01-23 23:00:00
2026-01-23
Tout public
Venez celebrez la fête des vignerons tous ensemble !
Rendez-vous dans un lieu convivial avec DJ signé AMS Agency et traiteur signé Braznco.
Prévente 7€ qui vous donnera accès à un verre pour ensuite pouvoir déguster nos champagnes.
À Bientôt ! .
Coopérative vinicole de Berru 2 Rue Stratégique Berru 51420 Marne Grand Est
