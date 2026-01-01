La Saint Vincent du Couchois ! Saint-Sernin-du-Plain & Couches Couches

La Saint Vincent du Couchois !

Saint-Sernin-du-Plain & Couches Rue de la Bergerie Couches Saône-et-Loire

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Comme le veut la tradition, les vignerons du Couchois vous invitent à célébrer un moment authentique et de bonne humeur.

La Saint-Vincent des Côtes du Couchois est l’occasion idéale de se retrouver, de lever son verre et de mettre à l’honneur le terroir et le savoir-faire viticole local.

Au programme

10h Défilé suivi de la messe à Saint-Sernin-du-Plain

13h Grand repas de la Saint-Vincent à la Salle de la Bergerie à Couches

Vins offerts par les viticulteurs du Couchois

La Saint-Vincent du Couchois, c’est avant tout un moment de fête et de convivialité à partager ensemble ! .

Saint-Sernin-du-Plain & Couches Rue de la Bergerie Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 43 02 30 uniondesproducteursducouchois@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Saint Vincent du Couchois !

L’événement La Saint Vincent du Couchois ! Couches a été mis à jour le 2026-01-13 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II