La Saint Vincent du Couchois ! Saint-Sernin-du-Plain & Couches Couches
La Saint Vincent du Couchois ! Saint-Sernin-du-Plain & Couches Couches samedi 17 janvier 2026.
La Saint Vincent du Couchois !
Saint-Sernin-du-Plain & Couches Rue de la Bergerie Couches Saône-et-Loire
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 10:00:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Comme le veut la tradition, les vignerons du Couchois vous invitent à célébrer un moment authentique et de bonne humeur.
La Saint-Vincent des Côtes du Couchois est l’occasion idéale de se retrouver, de lever son verre et de mettre à l’honneur le terroir et le savoir-faire viticole local.
Au programme
10h Défilé suivi de la messe à Saint-Sernin-du-Plain
13h Grand repas de la Saint-Vincent à la Salle de la Bergerie à Couches
Vins offerts par les viticulteurs du Couchois
La Saint-Vincent du Couchois, c’est avant tout un moment de fête et de convivialité à partager ensemble ! .
Saint-Sernin-du-Plain & Couches Rue de la Bergerie Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 43 02 30 uniondesproducteursducouchois@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Saint Vincent du Couchois !
L’événement La Saint Vincent du Couchois ! Couches a été mis à jour le 2026-01-13 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II