La sainte Lucie, fête de la lumière

rue du conseil Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13 17:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Procession de jeunes filles revêtues de robes blanches et coiffées de couronnes de lumières, elles accompagnent l’allumeur de réverbères et les petits porteurs de lumière.

Sainte Lucie, fête de la lumière, procession en ville de jeunes filles revêtues de robes blanches et coiffées de couronnes de lumières, elles accompagnent l’allumeur de réverbères et les petits porteurs de lumière.

Cette cérémonie est inspirée de la tradition encore respectée en Suède le jour de la Sainte Lucie. .

rue du conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 38 44 mairie@turckheim.fr

English :

A procession of young girls dressed in white gowns and wearing crowns of lights, they accompany the lamplighter and the little light carriers.

German :

Prozession von Mädchen in weißen Gewändern und mit Lichterkronen auf dem Kopf. Sie begleiten den Laternenanzünder und die kleinen Lichtträger.

Italiano :

Un corteo di ragazze vestite di bianco e con corone di luci, accompagnano il lampionaio e i piccoli portatori di luce.

Espanol :

Una procesión de jovencitas vestidas de blanco y con coronas de luces, acompañan al farolero y a los pequeños portadores de luz.

L’événement La sainte Lucie, fête de la lumière Turckheim a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de tourisme de Colmar