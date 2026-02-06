La Sainte Rock Festival 6MIC salle des musiques actuelles Aix-en-Provence

La Sainte Rock Festival

Du vendredi 24 au samedi 25 avril 2026 à partir de 17h30. 6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-04-24 17:30:00

fin : 2026-04-25

2026-04-24

La Sainte Rock Festival revient au 6MIC à Aix-en-Provence.

Venez vibrer au son de 12 Artistes sur 2 scènes pour une expérience 100 % ROCK. .

6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Sainte Rock Festival returns to 6MIC in Aix-en-Provence.

