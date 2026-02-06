La Sainte Rock Festival 6MIC salle des musiques actuelles Aix-en-Provence
La Sainte Rock Festival 6MIC salle des musiques actuelles Aix-en-Provence vendredi 24 avril 2026.
La Sainte Rock Festival
Du vendredi 24 au samedi 25 avril 2026 à partir de 17h30. 6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2026-04-24 17:30:00
fin : 2026-04-25
2026-04-24
La Sainte Rock Festival revient au 6MIC à Aix-en-Provence.
Venez vibrer au son de 12 Artistes sur 2 scènes pour une expérience 100 % ROCK. .
6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
The Sainte Rock Festival returns to 6MIC in Aix-en-Provence.
L’événement La Sainte Rock Festival Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence