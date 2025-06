La sainte-Victoire est un caillou Place Saint Jean de Malte Aix-en-Provence 8 juillet 2025 21:00

Bouches-du-Rhône

La sainte-Victoire est un caillou Mardi 8 juillet 2025 à partir de 21h. Place Saint Jean de Malte Patio du Musée Granet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 21:00:00

fin : 2025-07-08

Date(s) :

2025-07-08

Mylène Duc et Bernard Plossu discuteront du pouvoir de la couleur dans l’approche de la Sainte-Victoire, de la confrontation physique au minéral, et de la gageure que constitue le fait de montrer la montagne du vent après Cezanne.

Proposition du musée Granet, En partenariat avec La Non-Maison. .

Place Saint Jean de Malte Patio du Musée Granet

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Mylène Duc and Bernard Plossu will discuss the power of color in approaching Sainte-Victoire, the physical confrontation with the mineral, and the challenge of showing the Wind Mountain after Cezanne.

German :

Mylène Duc und Bernard Plossu werden die Macht der Farbe bei der Annäherung an den Sainte-Victoire, die physische Konfrontation mit dem Mineral und die Herausforderung, den Windberg nach Cezanne zu zeigen, diskutieren.

Italiano :

Mylène Duc e Bernard Plossu parleranno del potere del colore nell’approccio alla Sainte-Victoire, del confronto fisico con il minerale e della sfida di mostrare la montagna del vento dopo Cezanne.

Espanol :

Mylène Duc y Bernard Plossu hablarán del poder del color en la aproximación a Sainte-Victoire, de la confrontación física con el mineral y del reto de mostrar la montaña del viento después de Cezanne.

L’événement La sainte-Victoire est un caillou Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence