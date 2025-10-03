La saison dans l’assiette L’atelier des Chefs – Toulouse Toulouse

La saison dans l’assiette Vendredi 3 octobre, 12h15 L’atelier des Chefs – Toulouse Haute-Garonne

Tarif de 19€ avec un dessert offert dans le cadre de La Grande Semaine Végétale.

Début : 2025-10-03T12:15:00 – 2025-10-03T12:45:00

En 30 minutes, préparez votre plat avec le Chef puis dégustez-le sur place autour de notre table d’hôtes.

Au menu : Tofu mariné en wok, nouilles soba et choux

Merci de vous inscrire en ligne sur le site de L’atelier des Chefs : https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/333418/la-saison-dans-l-assiette/

L'atelier des Chefs – Toulouse 5, rue Idrac, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie

