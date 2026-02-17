La saison des histoires de Mars 2026 Médiathèque de Bletterans Bletterans

La saison des histoires de Mars 2026

Médiathèque de Bletterans

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2026-03-11 16:00:00

Chaque mois, plongez dans un univers inspiré par les saisons bercées de chansons et illuminées par les Kamishibaï magiques !

Animé par l’Artisane d’Histoires Anne-Laure Labrune .

Médiathèque de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 14 04 mediatheque@bressehauteseille.fr

