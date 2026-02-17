La saison des histoires de Mars 2026 Médiathèque de Bletterans Bletterans
La saison des histoires de Mars 2026
Médiathèque de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Début : 2026-03-11 16:00:00
2026-03-11
Chaque mois, plongez dans un univers inspiré par les saisons bercées de chansons et illuminées par les Kamishibaï magiques !
Animé par l’Artisane d’Histoires Anne-Laure Labrune .
Médiathèque de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 14 04 mediatheque@bressehauteseille.fr
