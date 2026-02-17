La saison des histoires de Mars 2026 Commenailles

La saison des histoires de Mars 2026

2026-03-14 10:30:00

Chaque mois, plongez dans un univers inspiré par les saisons bercées de chansons et illuminées par les Kamishibaï magiques !

Animé par l’Artisane d’Histoires Anne-Laure Labrune. .

Médiathèque de Commenailles Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 14 04 mediatheque@bressehauteseille.fr

