La saison des histoires de Mars 2026 Commenailles

La saison des histoires de Mars 2026
Médiathèque de Commenailles, Commenailles, Jura
Gratuit
14 mars 2026, 10:30
2026-03-14
Chaque mois, plongez dans un univers inspiré par les saisons bercées de chansons et illuminées par les Kamishibaï magiques !
Animé par l’Artisane d’Histoires Anne-Laure Labrune. .
Médiathèque de Commenailles Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 14 04 mediatheque@bressehauteseille.fr
