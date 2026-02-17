La saison des histoires de Mars 2026 Médiathèque de Sellières Sellières

La saison des histoires de Mars 2026

Médiathèque de Sellières 2 Rue d’Osse Sellières Jura

Début : 2026-03-11 10:30:00
Chaque mois, plongez dans un univers inspiré par les saisons bercées de chansons et illuminées par les Kamishibaï magiques !
Animé par l’Artisane d’Histoires Anne-Laure Labrune   .

Médiathèque de Sellières 2 Rue d’Osse Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 14 04  mediatheque@bressehauteseille.fr

