La saison des histoires de Mars 2026 Médiathèque de Sellières Sellières

La saison des histoires de Mars 2026
Médiathèque de Sellières 2 Rue d’Osse Sellières Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Début : 2026-03-11 10:30:00
fin : 2026-03-11
2026-03-11
Chaque mois, plongez dans un univers inspiré par les saisons bercées de chansons et illuminées par les Kamishibaï magiques !
Animé par l’Artisane d’Histoires Anne-Laure Labrune .
Médiathèque de Sellières 2 Rue d’Osse Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 14 04 mediatheque@bressehauteseille.fr
