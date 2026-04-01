La Saison des tout petits Rose est une rose par la Cie Traverse Place Grégoire de Tours Brioude
La Saison des tout petits Rose est une rose par la Cie Traverse Place Grégoire de Tours Brioude mercredi 8 avril 2026.
Brioude
La Saison des tout petits Rose est une rose par la Cie Traverse
Place Grégoire de Tours Halle aux grains Brioude Haute-Loire
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 10:30:00
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Une création adaptée du premier et unique livre cubiste pour les enfants, Le monde est rond de Gertrude Stein.
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Place Grégoire de Tours Halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 24
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English :
A creation adapted from Gertrude Stein’s first and only cubist children’s book, The World is Round.
L’événement La Saison des tout petits Rose est une rose par la Cie Traverse Brioude a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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