La Saison Fraîche Concert Jazz avec le Trio Sorcier Unit Salon de Thé Les Hirondelles Cluny

La Saison Fraîche Concert Jazz avec le Trio Sorcier Unit

Salon de Thé Les Hirondelles 5 Rue du Merle Cluny Saône-et-Loire

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Concert du Sorcier Unit Un trio dont l’inspiration vient du jazz… Mais l’imaginaire sonore des trois musiciens, et en particulier du saxophoniste compositeur Stéphane Lambert, n’a pu s’empêcher de repousser les frontières pour créer un style bien à part, empreint de liberté!

Stéphane Lambert, sax

Julien Daniel, Contrebasse

Guillaume Pierrat, batterie .

Salon de Thé Les Hirondelles 5 Rue du Merle Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 28 13 01 note.eclose@gmail.com

