La Saison Fraîche Concert Jazz avec le Trio Sorcier Unit Salon de Thé Les Hirondelles Cluny
La Saison Fraîche Concert Jazz avec le Trio Sorcier Unit Salon de Thé Les Hirondelles Cluny samedi 21 mars 2026.
La Saison Fraîche Concert Jazz avec le Trio Sorcier Unit
Salon de Thé Les Hirondelles 5 Rue du Merle Cluny Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Concert du Sorcier Unit Un trio dont l’inspiration vient du jazz… Mais l’imaginaire sonore des trois musiciens, et en particulier du saxophoniste compositeur Stéphane Lambert, n’a pu s’empêcher de repousser les frontières pour créer un style bien à part, empreint de liberté!
Stéphane Lambert, sax
Julien Daniel, Contrebasse
Guillaume Pierrat, batterie .
Salon de Thé Les Hirondelles 5 Rue du Merle Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 28 13 01 note.eclose@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Saison Fraîche Concert Jazz avec le Trio Sorcier Unit
L’événement La Saison Fraîche Concert Jazz avec le Trio Sorcier Unit Cluny a été mis à jour le 2026-03-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)