La saison sur un plateau Quingey

Quingey Doubs

Début : 2025-09-30 18:30:00

fin : 2025-09-30

2025-09-30

Avant leur retour sur scène, les musiciens de l’Orchestre Victor Hugo, vous dévoile le menu de la nouvelle saison suivi d’un temps d’échange pour vous permettre de découvrir l’Orchestre sous un autre jour. .

Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

