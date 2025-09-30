La saison sur un plateau Quingey
La saison sur un plateau Quingey mardi 30 septembre 2025.
Quingey Doubs
Avant leur retour sur scène, les musiciens de l’Orchestre Victor Hugo, vous dévoile le menu de la nouvelle saison suivi d’un temps d’échange pour vous permettre de découvrir l’Orchestre sous un autre jour. .
Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
