La saison théâtrale Ils en sortiront changés Salle de cinéma du casino Villers-sur-Mer

La saison théâtrale Ils en sortiront changés

Salle de cinéma du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer Calvados

Début : 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14 19:30:00

2026-03-14

Dans le cadre de La saison théâtrale de Villers-sur-Mer, qui donne rendez-vous chaque mois avec le plaisir du spectacle vivant, la troupe de l’Escarpin présente la pièce Ils en sortiront changés . Une comédie avec des personnages hauts en couleur.

Dans un bois, deux femmes gourous mènent un stage pour retrouver de la sérénité. Un ensemble de personnages (…) vont alors participer à ce stage pour changer leur karma. Entre câlins aux arbres et ateliers du rire, ils vont progressivement évoluer… .

Salle de cinéma du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

English : La saison théâtrale Ils en sortiront changés

By the troupe de l’Escarpin. In a wood, two women gurus lead a course to find serenity. A group of characters (…) take part in the course to change their karma. Between tree cuddling and laughter workshops, they will gradually evolve…

