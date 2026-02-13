La Saline de Soultz sous Forêts, Maison Rurale de l’Outre-Forêt, Kutzenhausen

La Saline de Soultz sous Forêts Dimanche 15 février, 16h00 Maison Rurale de l’Outre-Forêt Bas-Rhin

Plein tarif : 6€

Tarif réduit : 4€

Abonnement annuel ou Pass famille : 14€

Groupes (+12 pers) : se renseigner

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T16:00:00+01:00 – 2026-02-15T17:30:00+01:00

Fin : 2026-02-15T16:00:00+01:00 – 2026-02-15T17:30:00+01:00

Conférence accessible sur réservation préalable au 03 88 80 53 00 ou contact@maison-rurale.fr

En parallèle, découvrez l’exposition “Mon petit grain de sel”, visible du 8 février au 8 mars 2026 !

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@maison-rurale.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 88 80 53 00 »}] [{« link »: « mailto:contact@maison-rurale.fr »}]

Plongez dans le passé de l’exploitation saline de Soultz-sous-Forêts, en compagnie de Jean-Laurent Vonau, historien et président d’honneur des Amis de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt. conférence Saline

mrof