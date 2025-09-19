La Saline Royale, un héritage universel SALINE ROYALE Arc-et-Senans
samedi 14 novembre 2026 · SALINE ROYALE · Arc-et-Senans
Informations pratiques
Arc-et-Senans
La Saline Royale, un héritage universel
SALINE ROYALE Grande Rue Arc-et-Senans Doubs
Tarif : – – EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 15:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Percez les mystères de son inscription au patrimoine mondial.
La Saline Royale est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1982, mais connaissez-vous vraiment sa valeur Universelle et Exceptionnelle ?
En équipe, vous serez chargés de réunir tous les indices qui vous conduisent à en déduire les raisons pour lesquels ce bien est si précieux.
Durée: 1h-1h30
Merci de vous présenter à l’accueil-billetterie 15 min en avance.
Activité à réaliser en groupe à partir de 2 personnes. (il est possible de passer plusieurs réservations pour un même groupe).
Le billet « la Saline Royale un héritage universel » ne donne pas accès aux musées et aux expositions.
Vous avez la possibilité de réserver votre droit d’entrée en complément au tarif réduit.
Tout public à partir de 7 ans.
Les personnes mineures doivent être accompagnées par un adulte durant toute l’activité.
Activité en extérieur, prévoir une tenue adapté.
L’activité est maintenue même en cas d’intempéries (annulation en cas de risque majeur). .
SALINE ROYALE Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 00 billeterie@salineroyale.com
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English : La Saline Royale, un héritage universel
L’événement La Saline Royale, un héritage universel Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-09-01 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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