LA SALLE À MANGER DES LUMIÈRES

Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Tout public

Par Cécile Lestienne, historienne de l’art et conservatrice du patrimoine

S’inscrivant dans un mouvement général de spécialisation des pièces, la salle à manger apparaît dans les demeures françaises au XVIIe siècle, et s’y développe au siècle suivant. Ce phénomène accompagne alors un aspiration au bien-être et à l’intimité qui pousse les sociétés modernes à se faire aménager des intérieurs plus confortables. ainsi la naissance de la salle à manger découle-t-elle en partie du souhait de posséder une pièce spécifiquement destinée au repas, susceptible de recevoir le maître de maison et ses proches, tout en étant bien reliée à la cuisine pour que l’on puisse y manger chaud. À la même période, une nouvelle cuisine française conquiert l’Europe, avec de nouvelles normes relatives à l’organisation des repas, la mise en place du service à la française et la promotion des manières de table .

À partir de traités d’architectures, de plans ou encore d’inventaires. Cécile Lestienne retrace l’histoire et l’évolution de la salle à manger, de l’étude de son aménagement intérieur et de son décor en passant par les questions de distributions et d’usages de la pièce.

Gratuit .

Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement LA SALLE À MANGER DES LUMIÈRES Langres a été mis à jour le 2025-10-04 par Antenne du Pays de Langres