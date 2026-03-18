LA SALLE BÊTE SORT SON BAZAR LA SALLE BÊTE Toulouse
LA SALLE BÊTE SORT SON BAZAR LA SALLE BÊTE Toulouse samedi 21 mars 2026.
LA SALLE BÊTE SORT SON BAZAR
LA SALLE BÊTE 3 Impasse Troy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-21
La salle bête sort son bazar pour le printemps !
Une dizaine d’exposants vous attendent pour vous faire découvrir leurs créations, tout juste sorties de leurs ateliers objets, illustrations et autres trouvailles originales.
Le samedi soir, place à la musique avec les concerts de Glasgo et Marty Went Back, avant de prolonger la soirée avec un DJ set de Lo Spider. (+6€) .
LA SALLE BÊTE 3 Impasse Troy Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 6 59 48 55 01 contact@toulousebeerfest.fr
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English :
The Beast Room is out in full force for spring!
L’événement LA SALLE BÊTE SORT SON BAZAR Toulouse a été mis à jour le 2026-03-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE