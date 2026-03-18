LA SALLE BÊTE SORT SON BAZAR LA SALLE BÊTE Toulouse

LA SALLE BÊTE SORT SON BAZAR

LA SALLE BÊTE 3 Impasse Troy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-21

La salle bête sort son bazar pour le printemps !

Une dizaine d’exposants vous attendent pour vous faire découvrir leurs créations, tout juste sorties de leurs ateliers objets, illustrations et autres trouvailles originales.

Le samedi soir, place à la musique avec les concerts de Glasgo et Marty Went Back, avant de prolonger la soirée avec un DJ set de Lo Spider. (+6€) .

LA SALLE BÊTE 3 Impasse Troy Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 6 59 48 55 01 contact@toulousebeerfest.fr

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English :

The Beast Room is out in full force for spring!

L’événement LA SALLE BÊTE SORT SON BAZAR Toulouse a été mis à jour le 2026-03-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE